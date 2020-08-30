2020/08/30 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن البدء بتوزيع أطباء التدرج من خريجي سنوات 2015-2016 وما سبقهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن البدء بتوزيع أطباء التدرج من خريجي سنوات 2015-2016 وما سبقهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).