معاون محافظ نينوى لشؤون الخدمات :التصاريح الامنية تتسبب بتلكؤ المشاريع بالمحافظة

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن معاون محافظ نينوى لشؤون الخدمات عبد القادر الدخيل ان الحصول على التصاريح الامنية تسببت في تلكؤ العمل بالمشاريع بالمحافظة ومنها الطريق الممتد من الموصل الى ناحية تل عبطة .وقال الدخيل في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن " هناك عشرات المشاريع المتلكئة في عموم محافظة نينوى والمركز والسبب يعود الى صعوبة استحصال التصاريح الامنية في المحافظة ،./انتهى

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