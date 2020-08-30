النفط تعلن نجاح الخطة الوقودية للعاشر من محرم

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة النفط عن نجاح الخطة الوقودية لزيارة العاشر من محرم من خلال تلبية وتغطية جميع أحتياجات المواطنين والمواكب الحسينية والدوائر والوزارات الخدمية من الوقود بانسيابية عالية .وقال رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ الخطة الوقودية للزيارة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إن "الوزارة ومن خلال شركاتها النفطية الخدمية نفذت بنجاح خطة مُحكمة لتوفير وتغطية أحتياجات الزائرين والمواكب الخدمية وللآليات من أنواع الوقود، فضلاً عن توفير كافة أنواع الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية وللمولدات الاهلية".وأضاف حطاب أنه "أستناداً الى توجيه وزير النفط أحسان عبد الجبار فقد تمت متابعة خطة الوزارة ميدانياً من قبل المسؤولين للوقوف على أحتياجات المواطنين وتلبيتها بصورة مثالية، وهذا ماتحقق بفضل الجهود المتميزة للعاملين في الشركات النفطية الذين واصلوا العمل على مدار الساعة".



من جانبه اكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان "الوزارة قد نجحت في توفير المنتجات النفطية (النفط الابيض ، الغاز السائل ، الكاز، البنزين ) بكميات تفوق الاحتياجات الحقيقية وذلك بتعظيم الخزين الستراتيجي"، مشيرا الى "تفعيل دور المحطات المتنقلة، فضلاً عن قيام آليات الشركة والتشكيلات النفطية الأخرى بنقل الزائرين من والى المحافظة المقدسة"./انتهى10

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