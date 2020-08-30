تسجيل /163/ اصابةجديدة بكورونا اليوم في الديوانية

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ اعلنت دائرة صحة محافظة اليوم عن تسجيل /163/ اصابة جديدة بفايروس كورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " انه تم اليوم تسجيل /163/ اصابة بكورونا مقابل /120/ حالة شفاء " يذكر ان عدد الاصابات في الديوانية شارف على /8000/ اصابة / انتهى

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