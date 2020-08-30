الداخلية العراقية تصادر الأسلحة من مناطق النزاعات العشائرية

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تفتيش جميع المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية ومصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما أكدت وجود إجراءات أوس...

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