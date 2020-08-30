شاهد مراسم ركضة طويريج في كربلاء المقدسة

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في محافظة كربلاء المقدسة في العراق، الأحد ، مراسم ركضة طويريج بمشاركة مئات الالاف من الزائرين، وسط إجراءات وقائية....

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