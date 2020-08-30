غداً.. ماكرون يستهل ثاني زيارة لبيروت بـ

2020/08/30 | 15:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت في عام 1975 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي - صورة: رويترز

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