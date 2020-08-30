إجراءات جديدة بشأن العمال الأجانب في العراق

2020/08/30 | 15:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتكوين صورة واضحة عن عددهم (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد قاعدة بيانات للعمال الأجانب.

وقال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، "تم تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في العراق".

وأضاف أن "اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكون هنالك صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم".

وفيما يخص المكاتب الوهمية، أكد أن "هنالك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية، الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتساهم في ابتزاز المواطنين"، مشيرًا إلى "وجود مكاتب وشركات رسمية، حاصلة على أجازات رسمية من وزارة العمل".

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