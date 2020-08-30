الصدر في تغريدة جديدة: لست هنا لتأجيج الفتنة.. الحسين ليس للشيعة فقط

2020/08/30 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، بُعيد انتهاء مراسم عاشوراء، فيما دعا إلى الإقتداء بالإمام الحسين سنة وشيعة.



وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (30 آب 2020)، إن "الحسين ليس اماما للشيعة فقط بل هو إمام السنة المعتدلين والشيعة المعتدلين، وإمام الثائرين وقدوة المصلحين وهدف المتظاهرين ضد الفساد من كل الاديان والمعتقدات".

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