انخفاض جديد باعداد الاصابات اليومية بكورونا في ايران

2020/08/30 | 15:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 1754 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 321421 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد.وقالت سادات لاري، في تصريحها اليوم الاحد حول تفشي الوباء في ايران، إنه تم ارقاد 718 مصابا بداء كورونا في المستشفيات فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس 373570 منذ تفشي الوباء في البلاد. وأعربت عن أسفها بوفاة 103 مصاباً بداء كورونا في ايران خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ اجمالي عدد حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في البلاد 21462 شخصاً.محمد المرسومي

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