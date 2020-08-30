2020/08/30 | 15:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أثنت النائبة لبنى رحيم كريم على الجهود المبذولة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية وتحملهم اعباء صعوبة المرحلة الراهنة الصحية الوبائية، والاصرار على إكمال العام الدراسي التعليمي بكل مقاييس الجودة الدولية.وقالت النائبة كريم في تصريح صحفي "بكل اعتزاز وتقدير تصلنا يومياً الجهود الخلاقة والمخلصة، التي يبذلها وزيرا التعليم العالي والتربية للقيام بأعباء المرحلة الراهنة في وزارتيهما، ومايقدمانه من حلول للمشاكل التي تستجد والاجراءات العملية لمواكبة متطلبات المواطنين والطلبة والهيئات التدريسية والعمل الدؤوب على تذليل العقبات التي تواجه ابناءهم في بعض المؤسسات، والسهر على تلبيتها دون تأخير".ودعت "القوى السياسية الوطنية واعضاء مجلس النواب، الى التفاعل الكامل وتقديم الدعم لوزارتي التعليم والتربية بما يساهم في انجاح الجهود التي تبذل في كل وزارة منهما، خاصة ان ظروف البلاد والتحديات التي تواجهها تحتاج الى التعاون والمساندة وتذليل العقبات واصدار التشريعات اللازمة التي تساهم في تسهيل اجراءات الوزارتين ، للنهوض بواقع عملهما المهني والانساني".عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائبة لبنى رحيم: جهود وزيري التعليم والتربية استثنائية لإكمال العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائبة لبنى رحيم: جهود وزيري التعليم والتربية استثنائية لإكمال العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).