الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا وتفرض غرامات مالية على متظاهرين رفضوا ارتداء الكمامة

2020/08/30 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج عشرات المواطنين الفرنسيين في تظاهرة احتجاجا على قرار السلطات الفرنسية بفرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية متظاهرا رفض الانصياع لأوامرهم، وغرمت نحو مئة وثلاثة وعشرين شخصا بغرامة مالية بلغت الواحدة منها مئة وخمسة وثلاثين يورو، لرفضهم ارتداء الكمامات خلال تظاهرة ضد قرار فرض ارتداء الكمامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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