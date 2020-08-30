ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 190 شخصا .. وآخر إحصائيات الخسائر

2020/08/30 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت السلطات اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى مئة وتسعين شخصا، وتجاوز عدد الإصابات ستة آلاف وخمسمئة جريحا.

وذكر التقرير الصادر عن السلطات اللبنانية أن الانفجار أدى إلى تشريد ثلاثمئة ألف شخص وتسبب بأضرار مباشرة تقدر بخمسة عشر مليار دولار، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى تضرر خمسين ألف منزلا وتسع مستشفيات ومئة وثمان وسبعين مدرسة نتيجة انفجار المرفأ، ما أدى إلى تفاقم أزمات البلاد التي تعاني وضعا اقتصاديا وماليا مترديا تعود جذورها إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة.

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