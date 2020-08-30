2020/08/30 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحيا الآلاف من الزائرين واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم.

إذ شهدت محافظة كربلاء، مراسيم ركضة طويريج، حيث اتجه جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام تعبيرا عن مظهر الحزن لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام.

وتعود تسمية ركضة طويريج الى أحد الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضة تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزائرون يحيون “ركضة طويريج” في كربلاء.. أهم طقوس عاشوراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزائرون يحيون “ركضة طويريج” في كربلاء.. أهم طقوس عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).