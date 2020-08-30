الصحة تبدأ بتوزيع أطباء التدرج

2020/08/30 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة البدء بتوزيع اطباء التدرج من خريجي السنوات السابقة.

وذكرة الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاحد، انه "تم الدء بتوزيع اطباء التدرج من خريجي العام الدراسي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ والسنوات السابقة والممارسين العموميين الى فروع الاقامة القدمى في كافة دوائر الصحة".

واضافت ان التوزيع سيبدأ من الخميس المقبل والايام التالية له على قاعة الشهيد درب الموسوي في دائرة مدينة الطب وذلك حسب جدول بالاسماء والمعدلات والذي سيتم اعلانه غدا وعلى اساسه يتم الحضور".

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