الكاظمي يوجه بتفتيش واسع للمناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية

2020/08/30 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتفتيش واسع لكل المناطق التي تحصل فيها نزاعات عشائرية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا أكد ان أوامر عليا صدرت من الكاظمي بضبط الأسلحة ومصادرتها سواء كانت خفيفة أو متوسطة، فضلا عن إجراءات أوسع من قبل قيادات العمليات، ومديريات الشرطة، لفرض الأمن، مبينا ان الحكومة وجهت بردع هذه الأعمال، التي تهدد الأمن الوطني ونسيج المجتمع العراقي.

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