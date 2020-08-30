الحلبوسي :ماكناتُ الشرِ والاعلام المأجور تعمل على الاحباطِ واليأسِ وتضخيمِ المشاكلِ

2020/08/30 | 15:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ان مسيرةُ الاصلاحِ “تلكأت” في العراق برغم مطالباتِ الشعبِ المشروعةِ بالتغييرِ، موضحا لقد حاول المرجفون واعداءُ الحقِ توسيعَ الفجوةِ التي احدثتها الظروفُ السياسيةُ بين الشعبِ والطبقةِ الحاكمة ، وعملت ماكناتُ الشرِ والفتنةِ من خلال وسائلِ التواصلِ الاجتماعي ووسائلِ الاعلامِ المأجورةِ على مضاعفةِ حالةِ الاحباطِ واليأسِ وتضخيمِ المشاكلِ […]

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