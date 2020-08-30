الافراج عن مراسل NRT الكوردية بعد 11 يوما من الاعتقال

2020/08/30 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افرجت السلطات الامنية في محافظة دهوك، الاحد، عن مراسل قناة ان ار تي بعد اعتقالة لمدة 11 يوما دون مذكرة قبض من المحاكم المختصة.

وقال مراسلنا، (30 اب 2020)، ان "السلطات الامنية افرجت عن احمد زاخويي مراسل قناة "ان ار تي" الكوردية، بعد 11 يوما على اعتقالة من قبل الاسايش (الامن) في مدينة زاخو، دون مذكرة قبض من المحاكم المختصة في دهوك.

واعتقلت السلطات الامنية المراسل احمد زاخويي دون مذكرة قبض يوم 19 من شهر اب الجاري، على خلفية تغطية التظاهرات التي خرجت في زاخو تنديدا بالقصف التركي على عدة مناطق في اقليم كوردستان، وكذلك احتجاجا على دخول المركبات التركية عبر معبر ابراهيم الخليل.

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