الصحة تعلن توزيع اطباء التدرج الى فروع الاقامة في دوائرها

2020/08/30 | 15:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، البدء بتوزيع اطباء التدرج من خريجي السنوات السابقة الى فروع الاقامة في دوائرها.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (30 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تم البدء بتوزيع اطباء التدرج من خريجي العام الدراسي 2015/2016 والسنوات السابقة والممارسين العموميين الى فروع الاقامة القدمى في كافة دوائر الصحة".

واضاف البيان ان "التوزيع سيبدأ من الخميس المقبل والايام التالية له على قاعة الشهيد درب الموسوي في دائرة مدينة الطب وذلك حسب جدول بالاسماء والمعدلات والذي سيتم اعلانه غدا وعلى اساسه يتم الحضور".

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