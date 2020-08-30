الصحة تسجل 3731 اصابة ووفاة 68 حالة جديدة بـ”كورونا”

2020/08/30 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاحد ، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76أربيل 217كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156البصرة 479ميسان 140بابل 205الديوانية 120ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112نينوى 85

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 374بغداد الكرخ 346مدينة الطب 62النجف 334السليمانية 161أربيل 138دهوك 241كربلاء 269كركوك 118ديالى 75واسط 246البصرة 395ميسان 137بابل 53الديوانية 163ذي قار 242الأنبار 35المثنى 187نينوى 128صلاح الدين 27

– الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 3مدينة الطب 1النجف 1السليمانية 1أربيل 14دهوك 2كربلاء 1كركوك 4ديالى 1واسط 2البصرة 8ميسان 1بابل 3الديوانية 1الأنبار 2المثنى 4نينوى 14

مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)مجموع الأصابات : 231177الحالات الكلية تحت العلاج : 51338الراقدون في العناية المركزة: 542مجموع الوفيات: 6959

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