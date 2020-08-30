مفوضية حقوق الإنسان تحذر من هجرة الأطباء العراقيين وتطالب بحمايتهم

2020/08/30 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الإنسان من هجرة الاطباء العراقيين إلى الخارج بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم، خاصة وان البلاد تعيش أوضاعا استثنائية في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح، إن مؤسسات الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات الحقيقية الرادعة بحق من يقوم بالاعتداء على الكوادر الطبية واعتبارها جرائم إرهابية، مشيرا إلى أن تكرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية أمام الرأي العام بدون رادع حقيقي أو محاسبة قانونية سيدفع الاطباء لموجة هجرة ثانية خارج البلاد.

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