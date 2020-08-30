زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث/ 5 - دلور ميقري

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري صدقَ حَدَسُ حميه، المفترض؛ لكن ديبو لم يمضِ إلى السهرة قبل المرور على شقيقيه، اللذين بقيا يعيشان في بيت الأب.



فيما كانت فوزو تعدّ له الشاي، واصل حديثه مع فيّو بصعوبة.



هذا الأخير، وكان كما أشرنا قبلاً شبهَ أصم، أعتاد على فهم الآخرين من خلال ملاحظة حركات شفاههم.



حينَ علم برغبة أخيه الكبير السهر في أحد ملاهي المدينة، قدّمَ له اقتراحاً بديلاً: " قهوة فيصل، تقدّم المشروبَ ليلاً لروّادها مثلما أن في الو ......





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