قصة تاريخية عن سجن عكا - نادية خلوف

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أرض فلسطين فلسطين: 1947 هروب من سجن بريطاني أوليفر هولمز مراسل القدسعن الغارديان كشفت عائلة موظف حكومي بريطاني قام ببناء سجن سيئ السمعة للإمبراطورية البريطانية في فلسطين ، أنه سرب مخططات البناء لمقاتلين يهود ، مما ساعدهم على بدء عملية اقتحام أسطورية للسجن في عام 1947.يُنسب اقتحام سجن عكا كحدث حاسم أدى إلى القرار البريطاني بإنهاء ما كان يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه انتداب ......





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