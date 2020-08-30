السعودية تعلن اكتشاف حقلين جديدين مهمين للنفط والغاز

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت السعودية اليوم الأحد عن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية من البلاد.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تمكنت من “اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما حقل هضبة الحجرة‘ للغاز في منطقة الجوف، وحقل ’أبرق التلول‘ للزيت والغاز في منطقة الحدود […]

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