الصحة العراقية تسجل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 30 آب 2020

- تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76 أربيل 217 كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156 البصرة 479ميسان 140بابل 205 الديوانية 120 ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112 نينوى 85

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 374بغداد الكرخ 346مدينة الطب 62النجف 334السليمانية 161 أربيل 138دهوك 241 كربلاء 269كركوك 118 ديالى 75واسط 246البصرة 395ميسان 137 بابل 53 الديوانية 163 ذي قار 242الأنبار 35المثنى 187نينوى 128 صلاح الدين 27

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 1 أربيل 14 دهوك 2 كربلاء 1كركوك 4ديالى 1 واسط 2 البصرة 8 ميسان 1 بابل 3 الديوانية 1 الأنبار 2 المثنى 4 نينوى 14 مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %) مجموع الأصابات : 231177 الحالات الكلية تحت العلاج : 51338 الراقدون في العناية المركزة: 542 مجموع الوفيات: 6959

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد 30 آب 2020

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