الصحة العراقية تسجل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة


الصحة العراقية تسجل 3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة
2020/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأحد المصادف 30  آب 2020 

- تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   446بغداد / الكرخ      382مدينة الطب        104النجف الأشرف    240السليمانية            76  أربيل                 217                                   كربلاء             276كركوك             333ديالى               121واسط              156           البصرة             479ميسان               140بابل                 205  الديوانية             120 ذي قار              235الأنبار               133المثنى               112     نينوى                85                

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3731 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   374بغداد الكرخ     346مدينة الطب      62النجف            334السليمانية         161       أربيل            138دهوك             241               كربلاء         269كركوك        118  ديالى          75واسط         246البصرة       395ميسان        137 بابل           53 الديوانية      163   ذي قار        242الأنبار          35المثنى          187نينوى          128 صلاح الدين    27  

- الوفيات   68   حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     5بغداد الكرخ        3 مدينة الطب        1 النجف             1                     السليمانية        1   أربيل          14 دهوك             2                 كربلاء           1كركوك         4ديالى           1  واسط           2 البصرة        8 ميسان           1    بابل            3 الديوانية        1 الأنبار          2    المثنى          4          نينوى           14   مجموع الشفاء  :  172880     ( نسبة الشفاء 74.8  %)                       مجموع الأصابات :   231177                                               الحالات الكلية تحت العلاج :     51338                                                         الراقدون في العناية المركزة:      542                                            مجموع الوفيات:   6959

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأحد   30   آب 2020

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