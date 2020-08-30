كردستان يسجل أكثر من 500 اصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأحد، 30 آب، 2020، تسجيل أكثر من 500 اصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في اقليم كردستان سجلت 540 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، و393 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف البيان أن "وزارة الصحة باقليم كردستان سجلت ايضا 17 حالة وفاة هذا اليوم".

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