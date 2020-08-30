أهالي نينوى يحيون يوم عاشوراء وسط اجراءات امنية ووقائية مشددة

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/أحيا اهالي من نينوى،اليوم الاحد، ذكرى استشهاد الامام الحسين وصحبه الابرار (عليهم السلام)، وسط إجراءات امنية وصحية مشددة.وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان جموع زائري عاشوراء في نينوى توجهت نحو مرقد الامام زين العابدين في قرية علي رش شرق مدينة الموصل لأحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع). من جانبه اشاد مدير ناحية برطلة علي محمد بأداء الدوائر الخدمية والامنية والصحية المرافقة لمواكب الزيارة في الناحية.وقال علي محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" طقوس الزيارة تمت بسلاسة ومن دون وقوع اي حادث طارئ /انتهى

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