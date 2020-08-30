العتبة العلوية تنفذ حملة لتأهيل الاركان الخارجية لمرقد الإمام علي (ع) والشوارع المؤدية اليه

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية تنفيذها لحملة تنظيف وتأهيل الاركان الخارجية لمرقد الإمام علي (ع) والشوارع المؤدية اليه وذلك بعد الانتهاء من إحياء مراسم العاشر من محرم.وأشار المركز الخبري للعتبة العلوية الى ان " الحملة شارك فيها قسم الشؤون الخدمية والآليات ، بالتنسيق والتعاون مع فرقة الإمام علي وبلدية النجف"./انتهى.

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