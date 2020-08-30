وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 1049 في كوردستان

2020/08/30 | 15:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 28161 إصابة - صورة ارشيفية

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