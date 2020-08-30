2020/08/30 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وجود الكثير من اللقاءات غير المعلن عنها مع القادة العرب والمسلمين، في إطار السعي لعقد اتفاقات سلام في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا أول رحلة بين الإمارات وإسرائيل.. نتانياهو: نجري لقاءات مع قادة عرب ومسلمين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا أول رحلة بين الإمارات وإسرائيل.. نتانياهو: نجري لقاءات مع قادة عرب ومسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).