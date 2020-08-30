الصحة تسجل 3731 اصابة و68 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/08/30 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تم فحص ( 20193) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76 أربيل 217 كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156 البصرة 479ميسان 140بابل 205 الديوانية 120 ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112 نينوى 85

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 374بغداد الكرخ 346مدينة الطب 62النجف 334السليمانية 161 أربيل 138دهوك 241 كربلاء 269كركوك 118 ديالى 75واسط 246البصرة 395ميسان 137 بابل 53 الديوانية 163 ذي قار 242الأنبار 35المثنى 187نينوى 128 صلاح الدين 27

– الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 1أربيل 14 دهوك 2 كربلاء 1كركوك 4ديالى 1 واسط 2 البصرة 8 ميسان 1 بابل 3 الديوانية 1 الأنبار 2 المثنى 4 نينوى 14

مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %) مجموع الأصابات : 231177 الحالات الكلية تحت العلاج : 51338 الراقدون في العناية المركزة: 542 مجموع الوفيات: 6959

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