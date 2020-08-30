أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 231177 ألفاً. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 اب 2020)، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم 3860 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 446
بغداد / الكرخ 382
مدينة الطب 104
النجف الأشرف 240
السليمانية 76
أربيل 217
كربلاء 276
كركوك 333
ديالى 121
واسط 156
البصرة 479
ميسان 140
بابل 205
الديوانية 120
ذي قار 235
الأنبار 133
المثنى 112
نينوى 85
- الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 374
بغداد الكرخ 346
مدينة الطب 62
النجف 334
السليمانية 161
أربيل 138
دهوك 241
كربلاء 269
كركوك 118
ديالى 75
واسط 246
البصرة 395
ميسان 137
بابل 53
الديوانية 163
ذي قار 242
الأنبار 35
المثنى 187
نينوى 128
صلاح الدين 27
- الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
النجف 1
السليمانية 1
أربيل 14
دهوك 2
كربلاء 1
كركوك 4
ديالى 1
واسط 2
البصرة 8
ميسان 1
بابل 3
الديوانية 1
الأنبار 2
المثنى 4
نينوى 14
مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)
مجموع الاصابات : 231177
الحالات الكلية تحت العلاج : 51338
الراقدون في العناية المركزة: 542
مجموع الوفيات: 6959
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدّاد الجائحة يتجاوز 231 ألف إصابة في العراق.. ومؤشر الشفاء يقترب من 75%) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدّاد الجائحة يتجاوز 231 ألف إصابة في العراق.. ومؤشر الشفاء يقترب من 75%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).