الصحة تسجل حالات شفاء أكثر من الإصابات و68 وفاة جديدة بكورونا

2020/08/30 | 15:57 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، حيث سجلت حالات شفاء اكثر من الاصابات.





وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم فحص ( 20193) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".

واضافت انها سجلت "هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 446

بغداد / الكرخ 382

مدينة الطب 104

النجف الأشرف 240

السليمانية 76

أربيل 217

كربلاء 276

كركوك 333

ديالى 121

واسط 156

البصرة 479

ميسان 140

بابل 205

الديوانية 120

ذي قار 235

الأنبار 133

المثنى 112

نينوى 85

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 374

بغداد الكرخ 346

مدينة الطب 62

النجف 334

السليمانية 161

أربيل 138

دهوك 241

كربلاء 269

كركوك 118

ديالى 75

واسط 246

البصرة 395

ميسان 137

بابل 53

الديوانية 163

ذي قار 242

الأنبار 35

المثنى 187

نينوى 128

صلاح الدين 27

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

النجف 1

السليمانية 1

أربيل 14

دهوك 2

كربلاء 1

كركوك 4

ديالى 1

واسط 2

البصرة 8

ميسان 1

بابل 3

الديوانية 1

الأنبار 2

المثنى 4

نينوى 14

مجموع الشفاء : 172880 ( نسبة الشفاء 74.8 %)

مجموع الأصابات : 231177

الحالات الكلية تحت العلاج : 51338

الراقدون في العناية المركزة: 542

مجموع الوفيات: 6959".

محمد المرسومي

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