الصحة تسجل حالات شفاء أكثر من الإصابات و68 وفاة جديدة بكورونا


الصحة تسجل حالات شفاء أكثر من الإصابات و68 وفاة جديدة بكورونا
2020/08/30 | 15:57 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، حيث سجلت حالات شفاء اكثر من الاصابات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "تم فحص ( 20193) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".

واضافت انها سجلت "هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   446

بغداد / الكرخ      382

مدينة الطب        104

النجف الأشرف    240

السليمانية            76 

أربيل                 217                                  

كربلاء             276

كركوك             333

ديالى               121

واسط              156          

البصرة             479

ميسان               140

بابل                 205 

الديوانية             120

ذي قار              235

الأنبار               133

المثنى               112    

نينوى                85               

   

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3731 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   374

بغداد الكرخ     346

مدينة الطب      62

النجف            334

السليمانية         161      

أربيل            138

دهوك             241              

كربلاء         269

كركوك        118 

ديالى          75

واسط         246

البصرة       395

ميسان        137

بابل           53

الديوانية      163  

ذي قار        242

الأنبار          35

المثنى          187

نينوى          128

صلاح الدين    27 

- الوفيات   68   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3

مدينة الطب        1

النجف             1                    

السليمانية        1

   أربيل          14

دهوك             2                

كربلاء           1

كركوك         4

ديالى           1 

واسط           2

البصرة        8

ميسان           1   

بابل            3

الديوانية        1

الأنبار          2   

المثنى          4         

نينوى           14  

           

مجموع الشفاء  :  172880     ( نسبة الشفاء 74.8  %)                      

مجموع الأصابات :   231177                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51338                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      542                                           

مجموع الوفيات:   6959".

محمد المرسومي

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