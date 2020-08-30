رومينيغه يكشف عن مستقبل تياغو ألكانتارا ومارتينيز مع بايرن ميونخ

2020/08/30 | 15:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث كارل هانز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن مستقبل ثنائي فريقه لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا ومواطنه خابي مارتينيز، وما تردد عن قرب رحيلهما في الميركاتو الحالي.ونجح بايرن في الموسم الماضي في تحقيق الثلاثية التاريخية بالفوز ببطولة الدوري والكأس في ألمانيا بجانب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.وقال رومينيغه في تصريحات أبرزتها صحيفة "دي فيلت"، يوم الأحد: "يبدو أن تياغو يريد أن يتركنا وهو أمر مؤلم بالنسبة لنا بكل تأكيد".وينتهي عقد لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاما في 2021، لكن وسائل الإعلام الألمانية تتكهن منذ أسابيع بإمكانية انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي.والشيء ذاته بالنسبة لخابي مارتينيز الذي ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل، ولاذي قال عنه: "خابي يفكر في الرحيل"، مشيرا إلى أنه إذا حسم في النهاية قراره في هذا الشأن "سنحاول التوصل إلى حل عادل".وعن مستقبل بواتينغ، أشار: "أحببت التطور الذي أصبح عليه في الفترة الأخيرة وهذا يرجع إلى عمل المدرب، هانزي فليك، لقد عاد جيروم مرة أخرى لاعبا يحمل صفات بايرن ميونخ، لذلك علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث في تجديد عقده".كما تطرق رومينيغه للحديث عن مستقبل ديفيد ألابا، قائلا: "سيكون من العار إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق رسمي معه، لأن ديفيد كان لاعبا في بايرن ميونخ منذ 12 عاما ويحمل جينات هذا الفريق".محمد المرسومي

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