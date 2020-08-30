فنجان : يكذب مزاعم رفضه 15 طائرة صينية مجاناً ويرد على “قاضي”

2020/08/30 | 15:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نفى وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان مزاعم رفضه 15 طائرة صينية قدمتها بكين مجاناً للعراق.وقال فنجان في تصريح صوتي وزعه على وسائل الإعلام، إنه يدعو القاضي عبد اللطيف للتوجه معه إلى السفارة الصينية للتأكد فيما إذا كانت بكين قد عرضت على العراق منحها 15 طائرة ركاب مجاناً.ورد فنجان على تصريحات السياسي […]

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