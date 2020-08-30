بالفيديو.. هذه هي فائدة التعقيم في قتل الفايروسات

2020/08/30 | 15:59 - المصدر: سومر نيوز

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تنشر (سومر نيوز) مقطع فيديو يبين فائدة استخدام التعقيم لمكافحة الامراض وقتل الفايروسات لاسيما فايروس كورونا المستجد.

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