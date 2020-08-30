2020/08/30 | 15:59 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. هذه هي فائدة التعقيم في قتل الفايروسات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر (سومر نيوز) مقطع فيديو يبين فائدة استخدام التعقيم لمكافحة الامراض وقتل الفايروسات لاسيما فايروس كورونا المستجد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. هذه هي فائدة التعقيم في قتل الفايروسات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. هذه هي فائدة التعقيم في قتل الفايروسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).