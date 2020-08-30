الصحة العراقية تحدد موعد

2020/08/30 | 15:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت دائرة الصحة العامة، الأحد، من هجمة جديدة للجائحة خلال فترة التقلبات الموسمية وقدوم فصلي الخريف و...

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