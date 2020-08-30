أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا في العالم

2020/08/30 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، اليوم الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأميركيتين.وفي إحصاء لوكالة فرانس برس، بلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.وقالت الوكالة إن الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أنه […]

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