17 حالة وفاة و540 اصابة جديدة بكورونا في كردستان

2020/08/30 | 16:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل 17 حالة وفاة، و540 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “تم اجراء 5071 فحصا جديدا في كل من: اربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة”.

وأضافت، أنه “تم تسجيل 540 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 138 اربيل ، 115 السليمانية، 32 كرميان، 241 دهوك، و14 حلبجة”.

ونوهت الى “تعافي 293 مصابا: وكالاتي: 217 اربيل ، 18 السليمانية، 42 كرميان، 16 حلبجة.”

وأشارت الى “وفاة 17 مصابا وكما يأتي: 14 اربيل ، وحالة واحدة في السليمانية، وحالتان في محافظة دهوك.” انتهى25س

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