الانبار تكشف اعداد الاسر السورية في مخيمات النزوح

2020/08/30 | 16:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة، الاحد، اعداد الاسر السورية المتواجدة في مخيمات ومدن المحافظة.

وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “اعداد الاسر السورية المتواجدة في مخيمات ومدن الانبار بحدود 150 اسرة بينهم من نزح الى المناطق الغربية ابان اشتداد المعارك داخل الاراضي السورية ومنهم من اتى من المحافظات الشمالية الى الانبار”.

واضاف ان “عشرات الاسر السورية بانتظار العودة الى كردستان نتيجة اجراءات المنع من قبل تلك المحافظات بسبب انتشار فيروس كورونا”، مبينا ان “حكومة الانبار المحلية بانتظار القرارات التي تتخذها الحكومة المركزية لعودة الاسر السورية الى بلدهم او رغبتهم بالمغادرة الى اي محافظة يرغبون العيش فيها”. انتهى/ 12أ

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