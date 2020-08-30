في ذكرى عاشوراء.. مجلس عزاء في استراليا يهدي ثوابه لأحمد راضي وعلي هادي

2020/08/30 | 16:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

أعلن رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني في استراليا وسام الاسدي، عن إقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).

وقال الاسدي لـ /المعلومة/ إنه “في كل عام الجالية العراقية في استراليا، تستذكر ذكرى عاشوراء باستشهاد الامام الحسين عليه السلام”.

وأوضح ان “مجلس العزاء هذا العام كان مختلفاً، حيث اهدينا ثوابه الى النجمين الراحلين احمد راضي وعلي هادي، الذين توفيا بسبب فيروس كورونا”.

يذكر ان احمد راضي وعلي هادي، توفيا بسبب اصبتهما بفيروس كورونا خلال شهر حزيران الماضي.



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