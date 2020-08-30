الفتح: البرلمان قد يعقد جلسته الأسبوع الحالي وهذه أبرز أعماله

2020/08/30 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص…

رجح النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، الأحد، أن الأسبوع الحالي أو المقبل سيشدان عقد جلسات مجلس النواب.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/ إن “مجلس النواب سيناقش الاعتداءات التركية السافرة بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية”، مبينا أن “المجلس سيعقد جلساته نهاية الأسبوع الحالي أو الذي يليه مباشرة لاستكمال القوانين المهمة”.

واكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي سعدون، السبت، وجود نوايا حقيقية لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسات البرلمان المرتقبة.



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