الصحة: لدينا 51338 راقداً في المستشفيات بينهم 542 في العناية المركزة

2020/08/30 | 16:15 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 3731 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 3860 حالة للشفاء الصحة: سجلنا 68 وفاة جديدة وأرتفع المجموع الى 6959 الصحة: بلغ عدد المتشافين 172880 فيما وصلت نسبة الشفاء الى 74.8% الصحة: اجرينا 1587326 فحصاً منذ انتشار الوباء وسجلنا 231177 مصاباً في عموم محافظات البلاد الصحة: لدينا 51338 راقداً في المستشفيات بينهم 542 في العناية …

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