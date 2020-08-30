2020/08/30 | 16:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات لليوم الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/30 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات لليوم الثاني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حالات الشفاء من كورونا تفوق الإصابات لليوم الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).