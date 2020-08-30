هيأة استثمار الديوانية توضح آلية المشروع الوطني لتشغيل العاطلين عن العمل

2020/08/30 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أوضحت هيأة استثمار محافظة الديوانية، الأحد (30 آب 2020)، عمل المشروع الوطني لتشغيل الشباب في المحافظة، والذي يتكون من 44 إجازة استثمارية للمرحلة الأولى.

وقال رئيس الهيأة، رزاق شبر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المشروع الوطني لتشغيل الشباب في الديوانية يتكون من 44 إجازة استثمارية للمرحلة الأولى، وبمبالغ ممولة من البنك المركزي العراقي للشباب وأيضا مساهمة الشركة المطورة، من خلال إنشاء مدينة تضم عدة مشاريع صناعية لتشغيل الشباب".

وأضاف، أن "المشروع سيتم تنفيذه عبر مراحل اربعة كل مرحلة تسعة أشهر، تبتدأ بإنشاء بنية تحتية متكاملة، وطرق، وماء، وشبكة مجاري، إضافة الى بناء محطة توليد طاقة كهربائية خاصة بالمشروع تنتج نحو مئة ميكا واط".

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