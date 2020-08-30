الصليب الاحمر: آلاف العوائل في العراق تتألم بسبب عدم معرفة مصير أبنائها

2020/08/30 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، ان آلاف العوائل تتألم بسبب عدم معرفة مصير أبنائها.وقالت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه إنه "في هذا اليوم، تَمُرُ علينا ذكرى اليوم العالمي للمفقودين وهو يوم مخصص لإستذكار الأشخاص الذين فقدوا في مختلف انحاء العالم و وَضعِ محنة عوائلهم على جدول أعمال صانعي القرار".واضافت ان "العراق بات اليوم أحد الدول التي تضم أكبر عددٍ من المفقودين في العالم جراء عقود من النزاعات المسلحة المتعاقبة وفترات إتسمت بشيوع العنف، وما يزال مصير مئات الالاف من المفقودين مجهولًا في الوقت الذي تبحث الكثير من العوائل عنهم وتعيش في حيرة من أمرها بسبب حالة عدم اليقين حول مصيرهم".وتابعت ان "كل مفقود له قصة مختلفة تتعلق باختفائه، ولكن وبغض النظر عن ظروف الاختفاء، فإن عواقب الفقدان على العوائل التي تركها المفقودون خلفهم دائما ما تكون متماثلة، من حيث الجروح العميقة وطويلة الأمد"، مشيرة الى ان "العوائل التي غالبًا ما تُترَك لسنوات بدون إجابات ملموسة عن مصير أبنائها، تمر بصعوبات تتمثل بالإجراءات الإدارية والقانونية و الضيق المادي وهي بحاجة الى التكيف مع الخسارة الغامضة على نحوٍ يومي".وتابعت اللجنة "كجزء من عملنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رأينا ولاحظنا عن قرب التأثيرات المحزنة لفقدان أب أو طفل وكيف تكافح الأمهات اليائسات لإعالة أطفالهن وكيف ان العوائل لا تتوقف أبدًا عن سعيها للحصول على معلومات"، موضحة انه "إنسجامًا مع جهودها الراسخة للمساعدة في التعامل مع قضية المفقودين، نواصل عملية البحث عن إجابات واضحة، ونقدم الدعم بالمثل إلى السلطات في جهودها لإيضاح مصير وأماكن تواجد الأشخاص المفقودين من خلال تقديم الدعم الفني الى دوائر الطب العدلي".وبينت "اننا نساعد من خلال خدمات الروابط العائلية في استعادة التواصل بين المحتجزين وأقربائهم والحفاظ عليه"، لافتة الى انه "إعتبارًا من 23 آب، أطلقت اللجنة الدولية حملة توعية عامة في جميع أنحاء العراق حول المفقودين وتستمر الحملة لعشر أيام، حيث تعد هذه هي الحملة الثانية من نوعها وتهدف لاستذكار أولئك الأشخاص الذين فقدوا خلال الأربعين سنة التي مضت مع التركيز على المحن التي تعيشها عوائلهم وجذب الإنتباه إلى الحاجة لتكثيف الجهود لبناء آليات مستدامة للتغلب على هذه المشكلة التي طالت كثيرًا"./انتهى10

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