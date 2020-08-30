الصحة تعلن تسجيل 3731 اصابة بكورونا و3860 حالة شفاء في العراق/ موسع

2020/08/30 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3731 اصابة بكورونا و3860 حالة شفاء في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "تم فحص ( 20193) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1587326 )".وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3860) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 446بغداد / الكرخ 382مدينة الطب 104النجف الأشرف 240السليمانية 76 أربيل 217 كربلاء 276كركوك 333ديالى 121واسط 156 البصرة 479ميسان 140بابل 205 الديوانية 120 ذي قار 235الأنبار 133المثنى 112 نينوى 85 كما سجلت الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3731 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 374بغداد الكرخ 346مدينة الطب 62النجف 334السليمانية 161 أربيل 138دهوك 241 كربلاء 269كركوك 118 ديالى 75واسط 246البصرة 395ميسان 137 بابل 53 الديوانية 163 ذي قار 242الأنبار 35المثنى 187نينوى 128 صلاح الدين 27 فيما بلغت الوفيات 68 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 1أربيل 14 دهوك 2 كربلاء 1كركوك 4ديالى 1 واسط 2 البصرة 8 ميسان 1 بابل 3 الديوانية 1 الأنبار 2 المثنى 4 نينوى 14 مجموع الشفاء: 172880 نسبة الشفاء 74.8 %مجموع الأصابات : 231177 الحالات الكلية تحت العلاج : 51338 الراقدون في العناية المركزة: 542 مجموع الوفيات: 6959./انتهى10

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