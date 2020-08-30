مشاهد مؤثرة للحظة وصول جثمان الشهيد قاسم سليماني إلى طهران

2020/08/30 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع أيام عزاء أهل البيت عليهم تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تصور وصول جثمان الشهيد قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما في 6...

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