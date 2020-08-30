في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس آب 2020 - تيسير عبدالجبار الآلوسي

2020/08/30 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي الحركة الحقوقية تقف بقوة ضد استمرار جريمة الاختفاء القسري وتضع علامات طريق لمنع إفلات المجرمين من العقابالاختفاء القسري هو قيام سلطة أو أية جهة تحت بأمرتها أو في ظل مسؤوليتها باحتجاز أي إنسان أو اختطافه، ومن ثمَّ حرمانه من حريته، ولا تعترف جهة الاختطاف أو الاحتجاز بوجود المختفي أو المختطف عندها، إنما تنكر معرفتها بمصيره ومكان وجوده.لقد اتسعت الجريمة وباتت ظاهرة بخاصة في البلدان ذات ......





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