دفاعا عن الفاشية الإسلامية , إنه مصطلح صحيح , و إليكم لماذا لكريستوفر هيتشنز - مازن كم الماز

#مازن_كم_الماز لاقت مبادرة ديفيد هوروفيتز و أنصاره إلى "أسبوع الوعي بالفاشية الإسلامية" في الجامعات الأمريكية ردود فعل مختلفة .
كانت أحد تلك الردود هو تحدي أو التساؤل عن صحة المصطلح نفسه .
هذا هو الشيء المتوقع في الأوساط الأكاديمية الليبرالية , حيث تتعرض كل محاولة للمقارنة بين الإيديولوجية الفاشية و الجهادية للسخرية .
يكتب إلي أشخاص مثل توني جوديت قائلين أن هذا في الواقع غير تاريخي و تبسيطي .
و في بعض الأوساط ا ......
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